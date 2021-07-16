美軍逾20多架F-22飛到西太平洋演習　分析稱向中國出訊息

美國有線新聞網絡（CNN）7月16日報道稱，美國空軍本月將派遣逾20多架F-22隱形戰機參加西太平洋的一次演習，這是一次不同尋常的大規模部署。分析人士說，這向潛在對手中國發出強烈的訊息。



駐紮在夏威夷的美國太平洋空軍本周表示，大約25架F-22戰鬥機將在本月被部署到關島和天寧島，參加「太平洋鋼鐵-2021」（Operation Pacific Iron 2021）演習。太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Ken Wilsbach）上將告訴CNN：「我們從未在太平洋空軍作戰地區部署過這麼多的F-22。」

夏威夷的國防分析家、美國太平洋司令部聯合情報中心的前行動主管舒斯特（Carl Schuster）說，在中美關係因為台灣以及南海問題緊張之際，美國派遣大量的F-22參加這次演習，這向中國發出了直接的訊號。他還強調，F-22的正常部署一般包括6到12架飛機。「太平洋空軍正在證明，它可以在短時間內部署同（中國）目前全部庫存數量相同或更多的第5代飛機。」

舒斯特說，中國空軍有大約20到24架可操作的第5代戰鬥機（殲-20）。

CNN稱，由於F-22具有躲避雷達探測的能力，因此將是任何衝突中美國最先使用的武器之一，其任務包括摧毀敵人的防空系統。

+ 3

報道稱，澳洲前空軍軍官、現格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）分析師萊頓（Peter Layton）說：「美國正在積極練習當發生重大危機或戰爭時的部署。美國對於中國非認真，以發正在發展其軍力態勢，並訓練其部隊能夠迅速就位。」

與此同時，美國《星條旗報》網站7月14日報道稱，這些戰鬥機是在與中國發生任何可能的衝突時「打開大門」的關鍵。

報道稱，這場演習將於7月舉行，美國太平洋空軍沒有給出更具體的時間說明。演習將涉及超過35架戰機和800名人員，將在關島的3個機場和天寧島的1個機場舉行。

報道還稱，F-22戰鬥機是中國密切關注的一款飛機，儘管演習的目的是威懾目標，但是在與中國發生衝突時，像F-22、F-35戰鬥機、B-2轟炸機以及未來的B-21轟炸機這些擁有先進傳感器的戰機，將負責領導空中作戰。