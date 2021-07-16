黎巴嫩候任總理哈里里辭職

黎巴嫩候任總理哈里里（Saad Hariri）9個月來組閣的努力宣告失敗。他7月15日稱放棄嘗試組閣，並宣布辭職。黎巴嫩將陷入更深的政治危機。



哈里里14日向總統奧恩（Michel Aoun）呈交新的內閣名單，15日兩人見面，但無法就一些內閣職位達成一致意見。哈里里於是辭職。奧恩稱哈里里拒就內閣人選，討論任何變動。

奧恩稱將召開國會會議，委任新總理。而看守總理迪亞卜（Hassan Diab）繼續留任。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口2020年8月4日發生大爆炸，令國家經濟蕭條更嚴重，黎巴嫩鎊暴跌，通脹急升，人們連購買食物都出現問題。此外燃料、電力及藥物都短缺。

包括國際貨幣基金組織（IFM）及一些西方國家在內，都堅持黎巴嫩須先組成政府，才向它提供資金。世界銀行（World Bank）將黎巴嫩的困境歸因於國內政爭。

黎巴嫩候任總理哈里里7月15日在與總統奧恩會面後，於總統府發言。（AP）

《紐約時報》15日引述黎巴嫩報章專欄作家納烏姆（Sarkis Naoum）稱，奧恩看來不想讓哈里里擔任總理，利用內閣名單一事將他推下台，且不理此舉引發的後果。納烏姆稱，國家或有一段長時間沒有政府。

黎巴嫩憲法旨在建立不同宗教共處的國家，讓基督教、穆斯林遜尼派和什葉派共同分享政府權力。總理必須是遜尼派、總統必須是基督教徒，以及國會議長必須是什葉派人士。國會不同黨派及宗教組織建立共識或需一段時間。