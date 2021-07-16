東京奧運・新冠肺炎｜至少7代表隊爆疫　烏干達選手檢測前失蹤

日本東京奧運7月23日開幕。英媒16日指，最少7支抵達日本的參賽代表團在1周之內爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，情況令人愈來愈擔心，「東京奧運群組」是否無可避免會出現。



尼日利亞代表團1名成員15日晚在成田機場確診。巴西柔道團隊抵達日本後，住在濱松市一間酒店。這間酒店有職員確診後爆發群組感染，8人證實受感染。巴西柔道團49名成員全對病毒呈陰性反應，但仍正接受隔離。

烏干達、塞爾維亞和以色列等國家的代表隊均有人確診或被列為緊密接觸者。除爆發疫情外，還有選手失蹤。

日本政府發言人16日稱，一名在日本準備參加奧運會的烏干達運動員失蹤，烏干達代表團所在城市正在與警方搜尋。

日本放送協會（NHK）稱這名運動員是一名舉重選手，大阪府泉佐野市在進行PCR檢測時發現他失蹤。泉佐野市是烏干達代表團的接待城市。

失蹤的選手20歲，是烏干達9人代表團成員之一。美聯社16日稱，當團員因發現他未有繳交唾液樣本，以及他不在酒店房間，在16日中午報告他失蹤。

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路透社16日引述衞生專家和酒店工作人員稱，一個大多數人無接種疫苗的國家在新冠肺炎肆虐全球之際爆發疫情，凸顯出舉辦世上最大體壇賽事的風險。

日本政府新冠病毒對策分科會（即新冠專家小組）會長尾身茂（Shigeru Omi）呼籲民眾在家觀看賽事，不要在大街上觀賽。

共同社16日報道，東京都15日召開分析疫情的監測會議，專家估計，如果目前趨勢持續，過去7天確診病例數在8月11日將達至約2,400宗。