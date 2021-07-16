世衛要求中國提供更多原始數據　北京：已展示原始數據

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲中國在第二階段調查中更積極合作以查明新冠病毒（SARS-CoV-2）的起源問題，中國外交部發言人趙立堅7月16日進行回應。



中國外交部網站7月16日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，譚德塞呼籲進行第二階段新冠病毒溯源工作，中方是否願意配合？

趙立堅回應稱，中方注意到譚德塞和WHO秘書處提出的溯源計劃草案，中方專家正在進行研究。

對於譚德塞稱在中國的溯源調查受到阻礙，要求中國提供更多相關的早期原始數據，趙立堅回應稱，事實是WHO聯合專家組在華考察期間，中方逐條展示了特別需要關注的原始數據，外方專家也多次明確表示，WHO專家組獲得了大量數據和訊息，對由於部分訊息涉及個人隱私，不能複製和攜帶出境表示充分理解。

美國猜測新冠病毒有可能來自中國的實驗室。圖為2021年2月3日，負責調查新冠病毒起源的世界衛生組織成員到達武漢病毒研究所。（Reuters）

趙立堅提到2021年3月WHO公布了中國和WHO聯合溯源研究報告，得出包括實驗室泄漏極不可能的結論，這是一份科學和權威的報告，也是下階段全球溯源工作的基礎。各方都應尊重科學家的意見，尊重科學的結論，不應政治化。下階段全球溯源計劃應由會員國主導，通過協商達成一致。

7月15日，譚德塞在日內瓦的記者會中要求中國保持透明、開放和合作，尤其是提供新冠肺炎（COVID-19）疫情初期的原始數據。

譚德塞指出，其中一個問題是疫情開始時無法取得原始訊息，指責中國「未分享這些訊息」，並強調放棄新冠病毒是人造病毒的理論還為時過早。「我自己曾是一名在實驗室工作的實驗員和免疫學家，實驗室發生過事故」。