美國制裁中聯辦官員　布林肯：中港官員損害香港聲譽

美國7月16日宣布制裁7名香港中聯辦官員，就北京打壓香港民主問責。國務卿布林肯（Antony Blinken）認為，中國及香港官員損害香港民主體制，導致當地營商環境惡化。



布林肯透過美國國務院發表聲明，指港區國安法實施後，中國及香港官員在過去一年有系統地損害香港的民主體制，並推遲選舉、取消民選議員資格、強迫官員宣誓效忠以保飯碗。

他指出，香港自2019年爆發示威至今，數以千計人士因為挺身反對政府政策而被捕，當中包括在社交平台留言或出席悼念活動而被捕；記者則因為報道政府打壓示威者而同樣成為拘捕對象，他批評港府持續利用政治動機打壓傳媒自由。

布林肯指中國不斷剝奪香港的問責和透明管治，以及尊重個人自由的信譽，並打破對香港50年不變和高度自治的承諾。

The PRC must not suppress rights and freedoms. Today’s sanctions and @StateDept, @USTreasury, @DHSgov, and @CommerceGov's issuance of the Business Advisory show we'll continue to speak out for Hong Kong and promote accountability for Beijing’s broken promises and repressive acts. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 16, 2021

他認為香港的營商環境在過去一年變得惡化，在中國大陸長年出現的法律、經濟、執行及聲譽風險不斷在香港普及。因此國務院與商務部、財政部及國土安全部公布商業警告，指香港的外商營運時可能受到港區國安沌影響，企業可能被電子監控和缺乏數據私隱，以及因為遵守美國制裁而有機會遭受報復等。

布林肯強調華府的措施發出明確訊息，就是會繼續為香港發聲，並向北京撕破諾言和打壓的行為問責。