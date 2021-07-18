東京奧運｜日本奧運迷花31萬港元買門票　現無法觀賽「只有悲傷」

美媒7月17日報道，日本一名奧運迷花近31.2萬港元購買近200張東京奧運會的門票，但在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，奧運會大部份場館閉門作賽，大批觀眾無法入場觀看，令這名奧運迷傷感落淚。
美國有線新聞網絡（CNN）17日指，45歲的日本房地產商人瀧島一德（Takishima Kazunori，音譯）在過去15年以來，在每屆奧運會舉辦時都會親身到主辦國家觀賽、支持日本運動員。他花近31.2萬港元購買197張東京奧運門票，準備供自己和朋友入場觀賽。他計算過，若他觀看所有已購票的賽事，他就能打破健力士世界紀錄、成為觀看最多奧運賽事的人。
瀧島一德將會獲得門票退款，惟他說：「我現時只有悲傷，每次我看見門票時，我都會哭。」
另一市民：不支持舉辦
同為東京市民的神野浩平（Kanano Kohei，音譯）則不支持舉辦奧運會，他在疫情爆發前，已覺得東京不應舉辦奧運。
東京1964年首次主辦奧運時，神野浩平的家被拆，土地用來興建體育館。他的家再次於2016年被拆，以興建2020東奧主場館新國立競技場。他稱在1964年時，他一家樂意配合，但這次搬遷時，他們受到不友善對待。
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