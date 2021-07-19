以色列政府據報授權情報企業　向其他國家提供間諜程式監控全球

以色列網絡情報公司NSO Group，被指向多個專制政權出售手機間諜軟件，協助政府監控維權份子、記者、政敵及企業高層人士。有報道更指以色列政府參與其中，在背後推動科技公司開發並散播間諜軟件，涉事公司更不只NSO Group一間。



美國《華盛頓郵報》、英國《衛報》等十多間傳媒報道指，以色列網絡情報公司NSO Group利用開發的「飛馬」（Pegasus）間諜軟件程式，植入手機進行監控。

報道指電話清單上有多達5萬個電話號碼，分布於最少50個國家及地區，當中有來自中東、歐洲多國、墨西哥等的電話號碼。清單上更有189名來自路透社、美聯社、《紐約時報》等傳媒的記者、以及與遇害沙特阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）生前關係密切的兩名女性。

圖為2016年8月，位於以色列海爾茲利亞的NSO Group大樓。（AP）

報道指軟件會自動發送連結，引誘受害者點擊，之後軟件便會自動安裝在受害者的電話中，讓黑客套取資料，甚至打開手機鏡頭進行拍攝。

NSO Group否認相關指控，又稱其開發的軟件是用來對付罪犯及恐怖份子。據2019年的報道，墨西哥政府曾借助NSO Group開發的間諜程式，成功抓獲大毒梟古斯曼（Joaquín Guzmán Loera）。不過亦有報道指墨西哥政府借助間諜程式，監控調查轟動一時的伊瓜拉學生失蹤案的記者和有關人士。

以色列政府參與其中

除了NSO Group外，美國《紐約時報》進一步報道，指以色列政府參與其中。報道稱在卡舒吉被殺後，多間以色列公司，包括NSO Group擬斷絕不再與沙特政府合作。但以色列政府鼓勵NSO Group，和其他以色列情報公司繼續與沙特合作。獲以色列政府授權合作的，其中一間是Candiru。

微軟公司在日前指責，Candiru利用視窗的漏洞植入間諜程式，監控全球超過100名的異見分子及記者。相關漏洞至最近才被發現，微軟在15日發布更新堵塞。