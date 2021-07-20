挪威沙灘手球隊嫌比堅尼太性感　寧付罰款決意穿短褲出賽

上週末於保加利亞瓦尼亞（Varnia）舉行的沙灘手球歐洲錦標賽銅牌爭奪戰中，挪威女隊無視規定，身穿短褲參加比賽，似乎引發了一場「內褲危機」。



「今日俄羅斯」（RT）7月19日報道稱，挪威沙灘手球女隊認為比堅尼的下裝過於暴露，會讓她們感到不必要的性感和生理期不適，因此她們想換上短褲參賽。

官員威脅稱，如果屁股有超過一定範圍被掩蓋，他們將受到懲罰，他們甚至願意支付即將到來的罰款。國際規定指出，女性應該穿比堅尼，上身應該是緊身的運動內衣，手臂處開有深口。而下身邊長不能超過10厘米。

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021

然而，隨着他們與匈牙利的首場比賽愈來愈，事情變得複雜起來。挪威沙灘手球運動員哈爾特維克（Katinka Haltvik）說：「所以我們就被迫穿內褲比賽。這太尷尬了。」「一開始，我們被告知每場比賽每人要被罰款50歐元，罰款金額可能高達4,850歐元。我們接受了這點。」「然而，就在比賽之前，我們被告知，如果我們繼續穿短褲比賽，我們將被取消資格。所以我們只能選擇比堅尼下裝。」

歐洲手球聯合會（EHF）強調，只是向挪威手球聯合會澄清處罰名單，並聲稱取消比賽資格從來都不是一個選擇。

挪威手球聯合會的會長利奧（Kare Geir Lio）表示：「如果這是真的，我們很樂意支付罰款。」他說：「我們已經聯繫了他們，並為此努力了好幾年。我們已經於國會提出這個問題，並得到承諾，這個問題將得到解決。然而，什麼也沒有發生」，「對女士們來說，要處理這樣的事情是很悲哀的。」

雖然挪威沒有進入與鄰國丹麥的決賽，但於輸給西班牙的銅牌爭奪賽，他們採取更強硬的立場，穿了短褲。