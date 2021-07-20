挪威沙灘手球隊嫌比堅尼太性感　寧付罰款決意穿短褲出賽

撰文：左熙
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上週末於保加利亞瓦尼亞（Varnia）舉行的沙灘手球歐洲錦標賽銅牌爭奪戰中，挪威女隊無視規定，身穿短褲參加比賽，似乎引發了一場「內褲危機」。

「今日俄羅斯」（RT）7月19日報道稱，挪威沙灘手球女隊認為比堅尼的下裝過於暴露，會讓她們感到不必要的性感和生理期不適，因此她們想換上短褲參賽。

官員威脅稱，如果屁股有超過一定範圍被掩蓋，他們將受到懲罰，他們甚至願意支付即將到來的罰款。國際規定指出，女性應該穿比堅尼，上身應該是緊身的運動內衣，手臂處開有深口。而下身邊長不能超過10厘米。

然而，隨着他們與匈牙利的首場比賽愈來愈，事情變得複雜起來。挪威沙灘手球運動員哈爾特維克（Katinka Haltvik）說：「所以我們就被迫穿內褲比賽。這太尷尬了。」「一開始，我們被告知每場比賽每人要被罰款50歐元，罰款金額可能高達4,850歐元。我們接受了這點。」「然而，就在比賽之前，我們被告知，如果我們繼續穿短褲比賽，我們將被取消資格。所以我們只能選擇比堅尼下裝。」

歐洲手球聯合會（EHF）強調，只是向挪威手球聯合會澄清處罰名單，並聲稱取消比賽資格從來都不是一個選擇。

挪威手球聯合會的會長利奧（Kare Geir Lio）表示：「如果這是真的，我們很樂意支付罰款。」他說：「我們已經聯繫了他們，並為此努力了好幾年。我們已經於國會提出這個問題，並得到承諾，這個問題將得到解決。然而，什麼也沒有發生」，「對女士們來說，要處理這樣的事情是很悲哀的。」

雖然挪威沒有進入與鄰國丹麥的決賽，但於輸給西班牙的銅牌爭奪賽，他們採取更強硬的立場，穿了短褲。

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