東京奧運．新聞背後｜日韓首腦會面兩度告吹　兩國關係難以修復

韓國青瓦台7月19日表示，總統文在寅不會在東京奧運期間前往日本，意味日韓首腦會面告吹。

這次會面由韓國率先提出，幾經波節下一度傳出文在寅訪日的消息，但最終取消。繼七大工業國集團（G7）峰會後，日韓再失去一次修復關係的機會。



日韓關係自2019年二戰強制勞工賠償、慰安婦事件以來急劇惡化，至今雖緩和但未有修復跡象。在6月的G7峰會中，韓國獲邀請出席。文在寅原定在峰會結束後，與日本首相菅義偉舉行會談，但最終告吹。

韓國指責是日本單方面取消會議，日方則指因慰安婦等問題韓國不信守承諾，並非兩國首腦會面的時候。

圖為7月17 ，日本首相菅義偉出席疫情記者會。（Reuters）

韓國再提出會面

至7月時，再有消息指韓國再提出會面可能，文在寅擬趁東奧期間訪日，與菅義偉舉行首相會談。

韓國政府在說明文在寅會否訪日，是取決於日方的態度，與能否預見在會談中取得成果。日方則表示，若文在寅決定訪日，將鄭重迎接。

日本消息報道指，日方拒絕「特別召待」文在寅，僅會以一般奧運舉行期間，多國代表與主辦國元首簡單會面的方式進行。韓方提出希望兩人一同進餐的要求，延長會議時間，日方未有接受。

駐韓公使嘲諷文在寅

結果就在兩國還正在商討，甚至有日媒稱會面有望成事之際，日本駐韓大使館副大使相馬弘尚在接受韓媒訪問時，嘲諷文在寅的外交有如「自慰」，引起韓方強烈不滿。日本內閣官房長官加藤勝信就事件回應，承認相馬弘尚發言不當，並對事件深表遺憾。

就在日方回應後的隔天，青瓦台宣布文在寅取消訪日的計劃。

圖為6月12日，文在寅應邀出席英國舉行的G7峰會，文在寅正與約翰遜夫婦打招呼。（AP）

日韓關係陷入低谷，韓國原有意趁着東奧舉行提供外交的機會，修復兩國關係。特別是在新冠疫情下，各國是否派出高級別代表有所遲疑。韓國接受日本邀請，總統親自出席東奧開幕典禮，有釋出善意的意味，但因各種理由關係最終無法成行。日韓關係相信仍會維持低谷一段時間。