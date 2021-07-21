亞洲疫情：新加坡增179宗本地個案　研究指印度67%成年人有抗體

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球多個地方蔓延，新加坡疫情7月21日新增179宗本地個案。至於在全球的疫情重災區印度，當地一項7月20日發表的血清研究估計，國內三分之二人口的體內已有抗體。



新加坡本地個案增179宗

新加坡7月21日新增181宗確診個案，其中179宗為本地感染個案。在本地個案中，130宗與裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群組有關，另有8宗與「卡拉OK夜店群組」有關。

衞生部21日公布，179宗本地個案中，149宗與早前確診病例有關聯，其中80人此前已被隔離，69人是政府透過檢測發現，其餘30宗個案與之前個案並無關聯。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為7月13日新加坡一名女子在醫療中心接種新冠肺炎疫苗。（Reuters）

印度：67%成年人有抗體

印度第4次展開檢驗抗體的全國血清調查，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）最新公布結果，調查在6月及7月展開，對象涉及來自境內各地的2.9萬人，並首次納入6至17歲的兒童及青少年。

印度新冠肺炎疫情：圖為7月16日印度艾哈邁達巴德一名婦女在接種中心接受新冠肺炎疫苗注射。（AP）

研究發現，在8,691名兒童及青少年當中，半數有血清陽性反應，即具有病毒抗體。

調查亦顯示，印度67.6%的成年人有血清陽性反應，而超過62%的成年人從未接種疫苗，截至7月，印度僅約8%合資格成年人已完成接種兩劑疫苗。

根據調查，印度14億人口中，約4億人體內沒有抗體。

韓國現疫情擴散跡象

韓國中央防疫對策本部7月21日公布，國內確診個案新增1,784宗，數目創疫情以來新高，其中非首都圈的確診個案為551宗，是首次突破500宗。

韓國新冠肺炎疫情：圖為7月19日韓國世宗市一名高中生在接種中心接種首劑新冠肺炎疫苗。（AP）

新增個案有1,726宗為社區感染，58宗為境外輸入。

社區感染個案主要仍集中於首都圈，有1,175宗，佔68.1%。不過值得注意的是，非首都圈的個案數目持續上升，並首次突破500宗，連續4天佔比逾三成，疫情出現向全國擴散的跡象。