英國研究：兩劑輝瑞或阿斯利康疫苗有效應對Delta變種病毒

英國一份有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗功效的研究7月21日於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表。研究發現接種兩劑「輝瑞疫苗」或「阿斯利康疫苗」，將有效應對變種病毒株Delta及Alpha，但若只接種一劑疫苗，就不足以產生高度保護力。
「輝瑞疫苗」是由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新冠肺炎疫苗；「阿斯利康疫苗」則由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（University of Oxford）聯手研發。
這份英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）有份參與的研究指出，接種兩劑「輝瑞疫苗」對預防Delta引起的症狀，有效率為88%，對Alpha病毒則有93.7%。
研究又稱，接種兩劑「阿斯利康疫苗」對Delta的有效率為67%，對Alpha的有效率為74.5%。
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研究亦指出，接種一劑「輝瑞疫苗」或「阿斯利康疫苗」，對Delta的有效率分別為36%和約30%。