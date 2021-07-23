美副卿舍曼將訪華　華府稱「自帶」談判優勢　趙立堅：不吃這一套

有記者提問稱，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將訪華，美方是有着談判優勢前往與中方對話，並問北京對此有何評論？7月23日，中國外交部發言人趙立堅強硬回應道，美方沒有資格對中國指手畫腳。中方在安克雷奇不吃這一套，在天津更不會吃這一套。



在中國外交部7月23日舉行的例行記者會上，趙立堅表示，美方所謂以「競爭、合作、對抗」處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展。這一做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是「零和思維」在作祟。

趙立堅強調，美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，這反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出，美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說「從實力地位出發與中國打交道」。

舍曼橫跨政商學三屆，對亞洲事務相當了解。（Getty）

「我們在安克雷奇（中美3月18日至19日在安克雷奇進行2+2會談）不吃這一套，在天津更不會吃這一套。」趙立堅表示，中方始終認為中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止污衊抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。中方將在舍曼常務副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權安全和發展利益。

隨後有記者補充提問，有消息說舍曼7月25日到26日訪華，請發言人確認一下中方誰將與他進行主談，中國外長王毅是否還會與她會面？

「我要告訴你的是，主談的是中國外交部主管中美關係的謝鋒副部長，美方多次提出也希望拜會中方領導人，中方考慮按慣例安排王毅，在謝鋒副部長同舍曼會談之後，在天津會見舍曼。」趙立堅說。