與貝索斯同遊太空　荷蘭18歲少年：從未光顧亞馬遜

太空探索公司藍色起源（Blue Origin）7月20日展開首次太空之旅，其中最年輕的乘客、18歲荷蘭少年德門（Oliver Daemen）23日表示，自己從來沒有光顧藍色起源創辦人貝索斯（Jeff Bezos）擁有的網上購物平台亞馬遜（Amazon）。



貝索斯上太空：圖為7月20日，太空探索公司藍色起源發布的照片，顯示當日一起上太空的成員，左起：美國亞馬遜創辦人貝索斯的弟弟馬克、貝索斯、18歲荷蘭少年德門、82歲退役女太空人芬克。（AP）

德門與貝索斯兄弟及82歲退役女太空人芬克（Wally Funk）一同經歷大約10分鐘的太空之旅。他23日返回阿姆斯特丹（Amsterdam）時，向路透社表示，「我向貝索斯說，其實自己從來沒有在亞馬遜買東西」，然後對方稱很久都沒有人講過這些說話。

今次德門能夠創造歷史，全因為原本以2800萬美元投得上太空的贏家臨時退出，藍色起源因此聯絡正與家人在意大利度假的德門聯絡，他表明願意參加。

↓以下為貝索斯上太空的影片，在約1:43:00開始升空

+ 8

這名18歲少年從小已經夢想到太空旅遊，並一直留意像藍色起源等太空探索企業的動態，而且年紀輕輕已經取得飛行執照。他認為自己獲選中與所支付費用無關，而且他是最年輕及擁有飛行執照，對整個太空之旅有一定認識。

他指所有成員都要接受為期兩天的安全訓練，形容在無重力狀態下感覺非常有型但不可異議，感覺就像在水中，而且比想像中容易。

對於與億萬富豪貝索斯一同身處太空艙，德門形容大家都沒有架子，而且非常風趣。他亦指，自己會認真考慮在將來投身太空旅行相關的工作。

↓想了解「藍色起源」太空之旅的過程，請點擊圖輯放大觀看：