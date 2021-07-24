拜登與阿富汗總統加尼討論局勢

美國總統拜登（Joe Biden）7月23日與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）通電話，討論阿富汗局勢。



美國白宮當晚在一份新聞稿中稱，拜登和加尼在通話中重申對構建兩國持久夥伴關係的承諾。拜登稱他的政府會繼續向阿富汗民眾提供人道及發展援助，以及對阿富汗保安部隊提供財政支持。

聲明說，美國政府要求國會在2022財年為阿安全部隊提供的33億美元資金支持將優先用於確保阿空軍作戰能力以及阿安全部隊的燃油、彈藥補給和官兵薪水。

雙方同意極端組織塔利班現正進行的襲擊，與它聲稱支持通過談判解決這衝突的說法是相悖的。

圖為7月20日，阿富汗喀布爾的保安人員檢查一輛被損壞的車輛。至少三枚火箭彈20日落在總統府附近，事發在阿富汗總統加尼將發表講話慶祝穆斯林的宰牲節之前。（AP）

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）21日說，塔利班目前已控制阿富汗全國419個地區中約一半的地區，尚未奪取任何省會城市，但塔利班正在向其中17座城市的外圍地區施壓，「戰略勢頭似乎在塔利班一方」。

據美媒援引國防部一名官員的話報道，美軍21日和22日在阿安全部隊的要求下進行逾4次空襲，其中至少兩次旨在摧毀塔利班從阿安全部隊奪走的軍事裝備。空襲的其他目標包括塔利班陣地，其中至少一處地點位於阿南部坎大哈省（Kandahar）。

拜登4月宣布，駐阿美軍5月1日開始撤離，9月11日前完全撤出。7月8日他又說，美國在阿富汗的軍事任務將於8月31日結束。美軍中央司令部7月13日表示，駐阿美軍的撤軍計劃已完成超過95%。隨着駐阿美軍加速撤離，塔利班與阿政府之間的戰鬥日趨激烈，阿富汗安全形勢持續惡化。