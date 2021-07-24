極端天氣打擊多國　印度暴雨增至136死

全球多國近日有極端天氣狀況，從新聞片段及照片可見不少罕見的自然災害景象，令人不得不反思。印度和土耳其有暴雨、玻利維亞有塵捲風（Dust devil）、美國加州和俄羅斯發生山火。
以下為各國的極端天氣情況：
1. 印度
印度西部暴雨成災，出現洪水及山泥傾瀉，部分地區單日降雨量逾600毫米。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）出現40年來最嚴重的7月暴雨，主要河流有可能潰堤，地方政府正為大壩泄洪。
印度新德里電視台（NDTV）24日稱，賴戈德地區（Raigad）發生多宗山泥傾瀉，36人死亡。勒德納吉里（Ratnagiri）及戈爾哈布爾（Kolhapur）已發生水災。而桑格利（Sangli）及阿姆勞蒂（Amravati）面對類似水災的情況。
2. 土耳其
土耳其阿爾哈維河（Arhavi River）因暴雨而氾濫。《每日晨報》 （Daily Sabah）7月22日報道，災害與應急管理署（AFAD）說，黑海地區東部約有200人因水浸而需疏散。
3. 玻利維亞
玻利維亞7月22日有足球賽事因塵捲風而需延遲開始，所幸事件無人受傷。事發時塵捲風侵襲球場，有球員的衣服被吹走。
4. 美國
美國加州的消防官員7月23日稱，加州的迪克西山火（Dixie Fire）在7月22日晚情況轉差。火場面積超過572平方公里，目前是加州最大的山火。
5. 俄羅斯
俄羅斯東部薩哈-雅庫特地區（Sakha-Yakutia）發生山火，政府7月22日出動軍人救火。當地目前有逾150萬公頃土地被燒毀。
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