極端天氣打擊多國　印度暴雨增至136死

全球多國近日有極端天氣狀況，從新聞片段及照片可見不少罕見的自然災害景象，令人不得不反思。印度和土耳其有暴雨、玻利維亞有塵捲風（Dust devil）、美國加州和俄羅斯發生山火。



以下為各國的極端天氣情況：

印度暴雨：圖為7月23日，印度馬哈拉施特拉邦的救援人員救出被困的居民。（AP）

1. 印度

印度西部暴雨成災，出現洪水及山泥傾瀉，部分地區單日降雨量逾600毫米。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）出現40年來最嚴重的7月暴雨，主要河流有可能潰堤，地方政府正為大壩泄洪。

印度新德里電視台（NDTV）24日稱，賴戈德地區（Raigad）發生多宗山泥傾瀉，36人死亡。勒德納吉里（Ratnagiri）及戈爾哈布爾（Kolhapur）已發生水災。而桑格利（Sangli）及阿姆勞蒂（Amravati）面對類似水災的情況。

土耳其水災：圖為7月15日，土耳其里澤暴雨後發生泥石流。（AP）

2. 土耳其

土耳其阿爾哈維河（Arhavi River）因暴雨而氾濫。《每日晨報》 （Daily Sabah）7月22日報道，災害與應急管理署（AFAD）說，黑海地區東部約有200人因水浸而需疏散。

3. 玻利維亞

玻利維亞7月22日有足球賽事因塵捲風而需延遲開始，所幸事件無人受傷。事發時塵捲風侵襲球場，有球員的衣服被吹走。

美國山火：圖為7月23日，美國加州消防員在嘗試撲滅山火。（AP）

4. 美國

美國加州的消防官員7月23日稱，加州的迪克西山火（Dixie Fire）在7月22日晚情況轉差。火場面積超過572平方公里，目前是加州最大的山火。

俄羅斯山火：圖為7月17日，俄羅斯雅庫特地區的義工正準備撲滅山火。（AP）

5. 俄羅斯

俄羅斯東部薩哈-雅庫特地區（Sakha-Yakutia）發生山火，政府7月22日出動軍人救火。當地目前有逾150萬公頃土地被燒毀。