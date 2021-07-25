美國副卿訪華｜華府官員：王毅與謝鋒7月26日會晤舍曼

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將訪華，中方官員7月26日在天津與她舉行會晤。



美國國務院的一名高級官員7月24日被問到舍曼訪華的具體行程時對記者們說，一些會晤流程的問題仍在決定之中。「我想你們能理解，這不是一次典型的會晤。我們在天津，而不是首都，所以中國人自己也在做一些前所未有的事情。」

他還說：「我們獲得訊息很晚，在某些情況下是零碎的訊息，我們必須做出調整。」

他強調說：「但由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，我們處在一個有點未知的領域，我想中方也在努力應對同樣的問題。我們所知道的是，會談將於周一（7月26日）舉行，可能首先是會晤（中國外交部副部長）謝鋒，然後是會晤王毅外長。但在那之後（還有什麼活動），我們仍在收集有關這將如何運作的訊息，特別是媒體安排方面，因為這是一個非常新的事情。」

7月21日，中美雙方都證實舍曼將訪華。根據中美雙方的聲明，舍曼的主談對象仍是謝鋒，但是王毅會赴天津禮節性地接見她。

美方又稱，舍曼訪華，帶着優勢與中國對話。中國對此強烈不滿。王毅7月24日回應說，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等。「但是，我要明確地告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」