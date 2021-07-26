Tesla創辦人馬斯克Elon Musk透露5大致富來源

目前，特斯拉CEO馬斯克個人淨資產超過1,600億美元，僅次於亞馬遜創始人貝佐斯，成為全球第二大富豪。在近期The B Word會議上，馬斯克透露了為他帶來鉅額財富的最大五項投資。



中國媒體快科技7月25日報道，毫不意外，和大多數億萬富翁一樣，馬斯克的財富高度集中在少數幾個項目上，以下是推動他淨資產超過1600億美元的五大投資：作為加密貨幣的堅實擁護者，馬斯克的個人重要資金來源，就有加密貨幣的身影。在其五大投資中，加密貨幣佔據了很重要的份額。馬斯克當前持有大量的比特幣、以太坊、狗狗幣加密貨幣，不過具體的持倉數量，馬斯克並未透露。

同時，SpaceX作為全美最大的私人航天公司之一，馬斯克持股預計為48%，價值：350億美元，這是基於SpaceX上一輪融資740億美元的估值，並假設馬斯克仍持有這家太空探索公司48%的股份。

馬斯克也曾表示，除了特斯拉之外，他擁有的唯一一個有較高價值的就是SpaceX了。

圖為2020年3月9日，特斯拉行政總裁馬斯克於華盛頓的一場峰會發言。（美聯社）

此外，特斯拉如今是全球市值最高的汽車公司，馬斯克也在特斯拉股票接連衝高的過程中，賺的盆滿缽滿。

特斯拉公司，馬斯克持股比例：22.4%（截至去年12月31日）。根據薪酬協議，馬斯克仍可獲得數十億美元的特斯拉股票。價值：1410億美元，是基於特斯拉市值6310億美元（截至7月21日）計算而來。

除了上述五項投資，馬斯克補充稱，他還擁有兩家初創私人公司Neuralink和Boring Company的股份，但這些投資相對於其他投資而言價值不大。