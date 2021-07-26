印度經濟面臨疫情通脹雙重風險

由於新冠疫情大幅反彈，印度經濟今年上半年遭遇挑戰。分析人士認為，下半年印度經濟表現很大程度上取決於疫情防控和通脹走勢。

據新華社7月25日報道，去年第四季度，隨着新冠疫情防控措施逐步解除，疊加10月開始的傳統節日消費旺季，印度個人消費迎來報復性增長。當季印度個人消費和政府公共支出均明顯增長，成為推動印度經濟恢復增長的關鍵因素。印度經濟2020年第四季度按年增長0.4%，結束此前連續兩個季度負增長狀態。

印度經濟復甦勢頭一直延續到今年第一季度。數據顯示，一季度經濟按年增長1.6%。財政部長西塔拉曼當時曾表示，印度經濟已成功實現V型復甦。

但第二波疫情的暴發給印度經濟復甦前景打上了問號。4月，印度日增新冠確診病例數連創新高。為防控疫情，印度一些經濟重鎮紛紛實施封鎖措施，這給經濟活動帶來了不利影響。今年第二季度經濟數據將於8月底公布，有分析人士認為，第二季度印度經濟復甦勢頭有可能放緩。

亞洲開發銀行20日將印度本財年（2021年4月至2022年3月）的經濟增長預期從4月份預測的11%下調至10%。亞行表示，這一下調反映了第二波疫情對印度經濟的廣泛衝擊。印度多個邦在4月與5月實施了嚴格的封鎖措施，影響了經濟活動的開展。

專家認為，從近期來看，影響印度經濟復甦的主要因素包括通脹壓力和可能暴發的第三波疫情。

相關研究預測，如果不採取切實有效的應對措施，印度可能暴發第三波疫情。這將使民眾消費活動趨於保守。如果出現第三波疫情，印度經濟復甦之勢將面臨負面衝擊。

數據顯示，在食品和燃料成本上升推動下，5月份和6月份印度通脹水平均超過6%，連續兩個月高於央行設立的6%通脹上限。央行預計未來幾個月物價水平將維持高位運行。

有分析認為，印度牛奶和燃氣等生活必需品的價格上漲，給已經遭受疫情衝擊的消費者帶來更大壓力，印度央行未來幾個季度加息的可能性增大。

此外，民眾對疫情心有餘悸，導致需求端疲弱。在需求不振的情況下，印度經濟較快復甦缺乏有力支撐和動力，未來仍面臨諸多挑戰。