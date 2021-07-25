東京奧運｜高溫潮濕影響運動員大會致力應對　颱風尼伯特添變數

日本近日天氣炎熱和潮濕，影響在東京奧運比賽的運動員。在這種天氣下，7月23日有運動員在比賽期間中暑暈倒，24日亦有運動員不適。有鑑於此，大會稱會有因應措施。



東京23日的氣溫超過攝氏30度，俄羅斯射箭運動員貢博耶娃（Svetlana Gomboeva）當日在比賽期間因中暑暈倒。

當地24日的氣溫超過攝氏33度，俄羅斯網球運動員柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）在比賽期間因體力不支而要求暫停。她抓住一根空氣管吸氣，並因賽場邊的冰箱裏沒有冰塊而感到沮喪。她說：「你就是感覺不好，所以我完全不享受它（比賽）。」

東京奧運：圖為7月23日，俄羅斯射箭運動員貢博耶娃（中）在奧運比賽期間中暑暈倒，由他人扶着離開。（Getty）

「尼伯特」說了算？

颱風尼伯特（Nepartak）27日接近東京，可能在附近登陸。雖然天氣預報指它到時會減弱、不會對東京造成極大破壞，但它會帶來暴雨、強風以及酷熱天氣。

浪濤雖是滑浪選手所需，天氣預報稱26日晚會有5至7呎高的浪，但強風可能導致選手在波濤洶湧中難以利用那些大浪。對壘球及沙灘排球等戶外賽事而言，惡劣天氣都不是好事。

日本奧委會執行委員小谷實可子稱，一些運動可能受影響，大會正密切與一些國際運動總會（International Sports Federations）討論，是否有什麼需要改動。

她25日回應有關酷暑影響運動員的問題，稱奧組委正與所有國際運動總會合作應對，它們有豐富經驗，因此有最終決定權。奧組委有應對高溫的策略，包括提供冰塊、水、休息時間或冷卻用品。