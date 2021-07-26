美國副卿訪華｜謝鋒與舍曼會談　斥美國一些人把中國當做假想敵

中國外交部副部長謝鋒7月26日在天津與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會談時稱，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因是美國一些人把中國當成「假想敵」。



謝鋒指出，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時，提到所謂「珍珠港時刻」和「斯普特尼克時刻」，又引述專家學者指，美方把中國比喻成二戰時的日本，冷戰時的蘇聯，想通過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，並妖魔化中國來轉移美國民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國的深層次結構性矛盾卸責至中國身上。

謝鋒稱，美方似乎認為只要遏制中國發展，美國內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，美國霸權就可以延續。中方敦促美方改變這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

他又指，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來規鎖打壓別國。他認為美方這種想篡改規則限制別人、為自己謀利的做法，是想施行弱肉強食、以大欺小的取「叢林法則」。

圖為2021年7月23日，美國副國務卿舍曼於首爾會晤韓國官員。（AP）

謝鋒表示，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脫鈎斷供，封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理?！

謝鋒說，中方願與美方平等相待、求同存異。美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

謝鋒另外敦促美方首先解決好自己的人權問題，批評美國對土著居民搞種族滅絕，消極抗疫造成62萬美國人死亡，窮兵黷武用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難，質疑無權利以全球民主人權代言人自居，亦沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權。

謝鋒表示，如果沒有中國共產黨堅強有力的領導、沒有一套行之有效的政治制度、沒有一條適合國情的發展道路，如果老百姓都被剝奪了民主、自由、人權，中國人民怎麼能釋放出如此巨大的創造力和如此巨大的生產力?中國這麼一個十幾億人口的超大規模國家怎麼能創造經濟快速增長與社會長期穩定兩大奇蹟?