美國副卿訪華｜謝鋒強硬表態　舍曼僅發與王毅會晤照片

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日在天津會晤中國官員，她當天晚些時候在自己的Twitter上發布了一張與中國外長王毅會晤的照片。



舍曼發布與王毅會晤照片

舍曼7月26日在Twitter上發布了與王毅會晤的照片。她還說，在同王毅會晤時，「我談到了美國對良性競爭、保護人權和民主價值觀，以及加強以規則為基礎、使我們所有人受益的國際秩序的承諾。」

根據中國的說法，中國副外長謝鋒才是舍曼的主談對象。但是美方從一開始就認為，謝鋒不是舍曼的對等官員，甚至一度因此叫停訪問。

雖然舍曼沒有發佈與謝鋒會晤的照片，但是她在推特上也提到謝鋒。她在另一篇推文中說：「我與中國副外長謝鋒討論了對美國重要的問題，包括氣候危機、新冠肺炎（COVID-19），以及我們對中國在香港、新疆和台灣海峽的行動的嚴重關切。美國和我們的盟友和夥伴將永遠捍衛我們的價值觀。」

與此同時，美國國務院網站發布的聲明也沒有直接提到謝鋒。聲明稱，舍曼7月25日至26日訪華期間，同中國外長王毅等官員舉行會晤。舍曼和王毅就一系列問題進行了坦誠和公開的討論，這顯示了兩國保持開放溝通渠道的重要性。

他們討論瞭如何為負責任地管理美中關係設定條件。舍曼強調，美國歡迎美國和中國兩國之間的激烈競爭，美國打算繼續加強自己的競爭能力，但美國不尋求與中國發生衝突。

In my meeting with PRC Foreign Minister Wang Yi today, I spoke about the United States』 commitment to healthy competition, protecting human rights and democratic values, and strengthening the rules-based international order that benefits us all. pic.twitter.com/dAVK5thO01 — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) July 26, 2021

與此同時，據俄羅斯衛星網報道，美國高官表示，美國和中國高級外交官7月26日舉行了「坦率而直接」的會談。其間，美方闡述了自己的觀點，儘管雙方未能達成具體協議，也未討論兩國領導人會晤的可能性。

謝鋒晤舍曼火藥味濃

當天早些時候，舍曼還同中國副外長謝鋒舉行會晤。中國外交部公布這次會晤的內容，謝鋒言論強硬，會晤火藥味濃。

謝鋒說，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時提到所謂「珍珠港時刻」和「斯普特尼克時刻」。一些專家學者明言，美方是在把中國比喻成二戰時的日本、冷戰時的蘇聯，想通過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，通過妖魔化中國，轉移美民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國身上。美全政府全社會動員，全方位遏制中國，似乎只要遏制住中國的發展，美內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，美國治下的霸權就可以延續。美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了。我們敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

他直言，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱，有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脱鈎斷供封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？

他還說，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來規鎖打壓別國。美方拋棄國際社會廣泛接受的國際法和國際秩序，破壞自己曾經參與構建的國際體系，另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、謀利自己，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。

他還強調，中方願與美方平等相待、求同存異。美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

此外，謝鋒在會晤之後的記者會上還說，會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

他還透露，在糾錯清單裏，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

謝鋒還說，在中方關切的重點個案清單裏，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞中國駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。