杜特爾特發表任內最後一次國情咨文　稱南海仲裁對中國沒有約束力

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）7月26日發表任內最後一次國情咨文演講，創紀錄長達2小時45分。他談論了是否會因南海領土爭端與中國開戰。



《菲律賓星報》7月26日報道，在國情咨文演講中，杜特爾特再次排除了與中國因南海領土爭端開戰的可能性。他還重提了中方對菲方提供的幫助，他再次稱中國國家主席習近平為「好朋友」。

杜特爾特回應了外界對他對中國採取綏靖政策的批評。他指出，北京從未參與海牙仲裁法院2016年的南海仲裁案，認為這是一份對中國沒有約束力的文件。

他對批評人士表示，「你們對仲裁裁決有什麼意見？」「你們想和中國開戰嗎?」「我可以告訴你，即使是在菲律賓西部島嶼巴拉望島的海岸，在你起飛飛往那兒之前，中國的導彈在大約5到10分鐘內就能到達那裏。這將是一場大屠殺，」他說，「我們還不能勝任對方。」

惟報道也指出，杜特爾特的批評者並沒有要求他與中國開戰。國會議員、專家和其他利益相關者，只是要求他去維護這個國家的權利，在西菲律賓海增加巡邏，提出外交抗議，在國際法庭起訴中國船隻。