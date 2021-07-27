東京奧運︱張家朗花劍決賽奪金牌　意大利駐港總領事館祝賀

香港劍擊選手張家朗7月26日在東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，成功贏得奧運金牌後，意大利駐香港總領事館7月27日在社交網站發文祝賀張家朗，並讚揚是「寫下港隊奧運歷史新一頁」。



意大利駐香港總領事館在Facebook表示，恭喜張家朗在決賽擊敗對手、意大利運動員加羅索（Daniele Garozzo），為港隊贏得劍擊史上的第一面奧運金牌。

圖為張家朗3月28日在Facebook發布的圖片。（Facebook@cheungkalonghk）

領事館在推文又表示，張家朗讓香港人感到驕傲和鼓舞，並指「各位香港運動員，加油！」

張家朗現年24歲，他在這次東京奧運的男子個人花劍項目上，曾擊敗世界排名第一的意大利名將科高尼（Alessio Foconi）、連取6分反勝俄羅斯劍手保路達捷夫（Kirill Borodachev），又勇挫捷克選手祖賓尼治（Alexander Choupenitch）晉身決賽，最後在決賽場上擊敗2016里約奧運冠軍加羅索，贏得金牌。

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