俄羅斯外交部：海地總統遇刺或與美台有關

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）7月26日稱，海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺身亡一事，可能與他正和中國進行新冠疫苗供應談判，或將可能拒絕承認台灣是一個國家有關，不排除美台對此採取了行動。



扎哈羅娃7月26日晚指出，「不排除美國知道了中國與亟需疫苗的海地之間正在接觸一事。在海地民眾陸續因新冠病毒失去生命的時候，鄰國多米尼加的例子呈現在莫伊茲面前：最近，該國與台灣斷交，並承認中國，隨後獲得了中國的抗疫援助。」

扎哈羅娃表示，早在6月16日，美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas‑Greenfield）就指責中方用「疫苗外交」對海地施壓，而海地是少數幾個至今仍與台灣，而不是與中國大陸保持外交關係的國家之一。

此外，多米尼加正在吸引中國投資建設多米尼加-海地邊境鐵路。扎哈羅娃指出，「基礎設施（首先是鐵路）的發展，是莫伊茲在總統任內的重要任務之一。」

扎哈羅娃還提到，莫伊茲遇害後，部分兇手藏匿在台灣駐海地使館中。「大部分被捕者從哥倫比亞乘飛機抵達海地的。哥倫比亞多年來也是美國在拉美的影響力據點之一。」與此同時，從哥倫比亞首都起飛的機票，是通過美國佛羅里達州一家美國安保公司——「CTU安保」的信用卡購買。

扎哈羅娃補充稱，「在美國，私營軍事公司、僱傭兵打着『安全機構』的幌子並非罕有的事，美國人用這些力量在世界各地達成自己的目的。」

此外，委內瑞拉反間諜官員稱，「CTU安保」曾參與刺殺委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。對此，扎哈羅娃稱，「也就是說，兇手有一定的經驗，據媒體報道，其中一些人在美國接受過訓練。」扎哈羅娃還指出，2名嫌疑人是持有美國護照的美國公民。

據俄羅斯衛星網7月27日報道，莫伊茲7月7日凌晨在其私人住宅遇襲，受致命槍擊後死亡。他的妻子馬丁（Martine Moise）也受了重傷，隨後被送往邁阿密醫院接受治療。

海地執法機關稱，現已確定28名嫌疑人的身份，其中26人是哥倫比亞人，已逮捕23人。