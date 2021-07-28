美國防部長奧斯汀：不要求亞太國家選邊站

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月27日在談及中美關係時警告，美國利益受威脅時，華府不會退縮，但仍確認美國「致力於與中國建立建設性、穩定的關係」。他也在演說中提到美國不會要求亞太區國家在美國和中國之間做出選擇。



奧斯汀7月27日在新加坡出席由英國國際戰略研究所（IISS）舉行的屆富麗敦論壇（Fullerton Lecture）。

他在談及中國時稱：「不幸的是，北京不願和平解決爭端以及尊重法治的情況不僅發生在海上，」他說。「我們還看到（它）對印度的侵略……破壞穩定的軍事活動以及對台灣人民進行其他形式的脅迫……還有對新疆維吾爾族穆斯林的種族滅絕和危害人類罪。」

他儘管對中國發出警告，仍確認美國「致力於與中國建立建設性、穩定的關係」，此外在美國利益受威脅時，華府不會退縮。

圖為英國國際戰略研究所7月29日在新加坡舉行富麗敦論壇，美國防部長奧斯汀出席並發表演說。（AP）

他稱：「我們的聯盟和友誼是無與倫比的戰略資產。」奧斯汀說：「當我們與我們的盟友和夥伴合作，美國和這個地區會更加安全和繁榮。」

他稱，美國不要求印太國家在北京與美國之間選邊站，但想它們一起來解決地區及全球問題，包括新型冠狀病毒肺炎（COIVD-19）以及氣候變化。」

他在演說提到，美國將「繼續專注於幫助台灣自衛或往後擁有自衛能力」，他補充說：「你（指美國）管理（爭端）的方式很重要。」