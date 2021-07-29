拜登與白羅斯反對派領袖會面　對方希望華府加強向盧卡申科施壓

美國總統拜登（Joe Biden）7月28日與白羅斯反對派領袖齊哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）會面，討論白羅斯形勢。



拜登在Twitter上載與齊哈諾夫斯卡婭於白宮會面的照片，他表示與哈諾夫斯卡婭會面感到榮幸，重申美國與白羅斯民眾站於同一陣線，爭取民主和普世人權。

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

哈諾夫斯卡婭較早時與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會談，她其後亦在Twitter留言，感謝拜登為數以百萬無懼的白羅斯民眾爭取自由發出團結的強烈訊息，並形容白羅斯是自由和獨裁之間衝突的前線。她認為世界與白羅斯站在同一陣線，指當地將是一個成功例子。

哈諾夫斯卡婭上週呼籲華府加強制裁白羅斯政府，針對當地的鉀鹼、石油、木及鋼鐵業，希望向總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）施壓。