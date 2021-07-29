中國駐美大使秦剛抵美履新：致力加強溝通　促進中美關係健康發展

據中國駐美大使館7月28日消息，中國新任駐美大使秦剛已抵達美國履新，並致辭。



秦剛表示，中國駐美國使館堅持致力於同美國各界加強溝通、交流、合作，促進中美關係健康穩定發展。

秦剛指出，中美都是世界上具有重要影響的大國。建交40多年來，中美關係歷經風雨，一路走來極不平凡。站在新的歷史關口，兩國應順應時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏，這將是兩國人民之大幸、世界之大幸。中國人民追求美好生活的腳步不會停歇。中國共產黨和中國政府為人民謀幸福的奮鬥永無止境。中國堅定不移走和平發展道路，將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，同世界各國攜手構建人類命運共同體。

最後，他稱，「相處需要相知，相知需要溝通了解。我希望本網站成為使館溝通美國各界的橋樑、各界朋友了解中國和中美關係的窗口、增進兩國人民友誼的紐帶。感謝您的關注。歡迎多提寶貴意見和建議。」

資料顯示，秦剛出生於1966年3月，天津市人，大學畢業。從1992年至今，已經在外交部工作了29年，曾三度赴英，在駐英大使館工作，擔任過中國駐英大使館公使。歷任外交部新聞司副司長、司長，兩度出任外交部發言人。

2014年底，秦剛由外交部新聞司司長、外交部發言人，調任外交部禮賓司司長。2017年起，擔任分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作的部長助理，兼禮賓司司長。

2018年9月，秦剛出任外交部副部長，是當時外交部領導班子中最年輕的副部長，分管「拉美地區事務和新聞、禮賓工作」。

2019年8月，秦剛的分工調整為分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。