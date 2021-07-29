中國駐美大使秦剛抵埗履新　完成14天自我隔離後開始工作

撰文：許懿安
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中國新任駐美國大使秦剛抵達美國出任駐美大使，抵達華盛頓後向中美媒體發表講話，並在Twitter推文。他在Twitter發布抵美後第3則推文稱，會在官邸開始14天自我隔離，然後儘快開始工作。

中國駐美大使館發布消息，中國駐美國大使秦剛7月28日抵達美國履新。

當地時間7月28日晚，中國新任駐美大使秦剛抵達華盛頓後不久向中美媒體發表講話。

根據中國駐美大使館發布的消息，秦剛在講話中表示，中美關係處在一個新的緊要關口，將致力於同美國各界共同推動中美關係重回正確發展軌道。

秦剛抵美履新，華春瑩發推特送上祝福（請點擊瀏覽大圖）：

秦剛在致辭中表示，中美關係處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力。一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

他說，他將按照兩國元首除夕通話精神，與美國各界架起溝通、合作的橋樑，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。

秦剛指出，美國正在拜登總統領導下奮力抗擊新冠肺炎疫情，振興經濟發展。他祝願美國早日戰勝疫情，祝願美國人民幸福安康。

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