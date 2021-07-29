王毅晤塔利班代表　布林肯：中方協助和平解決衝突具積極意義

中國外長王毅在天津會見訪華的阿富汗塔利班領導人，雙方互相做出重大承諾，顯示美國從阿富汗撤軍的背景下，中國與塔利班關係迅速升温。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此做出回應。



據中國外交部發布的消息，7月28日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行。

王毅在天津會見阿富汗塔利班領導人一行（請點擊瀏覽大圖）：

美國國務卿布林肯對此做出回應。據美國國務院網站7月28日發布的消息，布林肯28日接受印度電視頻道CNN-News18採訪時表示，美國認為中國和其他國家參與和平解決阿富汗問題的進程具有積極意義。

記者提問時提及塔利班領導人訪華的消息，詢問布林肯對中國參與阿富汗問題有什麼看法。「因為這裏流行的觀點似乎是，隨着美國退出（阿富汗），中國就會進入這個真空。」

布林肯回應說，他認為，與阿富汗相鄰的許多國家，以及包括中國在內的更廣泛地區的國家都在阿富汗有利益。「碰巧，這些利益在很大程度上是一致的。」

布林肯補充說：「無論是美國、中國、印度、巴基斯坦、伊朗、俄羅斯還是中亞國家，沒有人願意看到阿富汗陷入一場曠日持久的內戰。沒有人對塔利班武裝接管阿富汗、復辟伊斯蘭酋長國感興趣。」

布林肯強調：「和平解決衝突，建立一個真正具有代表性和包容性的政府，符合每個人的利益。因此，如果中國按照這些利益行事，如果其他國家也按照這些利益行事，那是一件積極的事情。」

據中國外交部發布的消息，王毅7月28日在會見塔利班領導人巴拉達爾一行時表示，中國始終尊重阿主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，希望阿富汗塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊。

巴拉達爾當面對王毅表態稱，阿富汗塔利班決不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。