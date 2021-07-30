東京奧運︱蘋果Siri讀出金牌榜時疑「跳過中國」　內地網民不滿

東京奧運會開賽以來，中國隊處於奧運獎牌榜前列，不過有中國網民7月28日在社交平台指，在蘋果iPhone手機呼喚Siri，詢問奧運金牌榜後，在自動播報的過程中，Siri依次說出日本、美國、俄羅斯，不滿忽略中國，事件引來大批網民關注。

據內地傳媒7月29日引述蘋果客戶服務的回應稱，經測試後發現，Siri對所有金牌數目相同的國家，只會讀出第一個，目前已在反饋此問題。



據網易新聞報道，蘋果客戶服務對此事的回應稱，經過測試發現，Siri沒有播報中國是因為當前中國和其他國家金牌數相同，所有相同金牌數目的國家，只會讀第一個，目前正在反饋此問題。

此事引來一些網民不滿，批評「這樣的低級錯誤，中國級工程師都不會犯的，這只是蘋果的擋箭牌」、「蘋果手機最大的Bug」等。也有網民表示，發現後來在中國與日本都是11枚金牌的時候，讀了兩篇中國隊，然後跳過了日本。

根據7月30日的測試，Siri已將金牌榜播報改為直接只以圖表呈現。