新冠肺炎｜美國研究：麻省感染者74%已接種疫苗　病毒量不減

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）7月30日公布的新數據，近期麻省新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發中約四分之三的感染者接種了疫苗，研究還發現完成接種疫苗的感染者鼻中攜帶的病毒量與未種疫苗的人一樣多。基於研究，疾控中心本週建議民眾室内活動時戴口罩。



該發表在CDC 《發病率和死亡率每周匯報》上的最新研究指出，7月3至17日麻省新冠肺炎爆發中感染的469人中，有346人（74%）即完成接種冠狀病毒疫苗。其中119名病人中89%帶有「德爾塔」變種病毒株（delta）。 同一個研究還發現完全接種疫苗的感染者，與未接種疫苗的感染者鼻腔內病毒量一樣多。

美聯社指該發現可能顛覆接種疫苗者被認為病毒水平較低，不太可能傳染給他人的想法。新數據顯示，起碼delta變種病毒並非如此，這對抗擊疫情來説是又一次令人沮喪的挫折。

而該研究正是官方專家本週決定建議已接種疫苗者在delta變種肆虐地區重新戴口罩的主要依據。CDC專家周五指口罩指引應擴大到整個國家。

周二，美國疾病預防控制中心建議居住在新冠肺炎感染率高的地區的已接種疫苗的美國人恢復在室內戴口罩。根據美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC），該指南已涵蓋約三分之二美國人口。