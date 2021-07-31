新冠肺炎｜歐洲及西亞數國鬆綁提振旅遊業　港人抵埗後部分免隔離

歐盟7月1日開始推行歐盟新冠數碼通行證（EUDCC，即是EU's Digital Covid Certificate）的電子證書後，成員國亦開始自行決定容許來自什麼地方的旅客入境，當中包括丹麥等，都歡迎能提供接種證明的港人入境，而不用自我隔離。



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丹麥

香港、澳門同台灣三地被列為黃區，來自這些地方的旅客入境，僅需填寫申報表、提供完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗至少14天的證明，以及起行前72小時內進行病毒檢測、結果為陰性的證明。

符合條件的香港旅客抵埗後不用隔離，亦不用提供其入境丹麥的*重要理由。

包括丹麥在內一些國家在設定旅客入境條件時，是參考歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）的顏色系統。

歐盟及神根區國家都分別歸類為「綠區」、「黃區」及「紅區」國家。而歐盟及神根區以外國家，則以黃、橙及紅區作分類。綠區是指當地沒感染風險，來自這些地方的旅客，入境後不用自我隔離。

ECDC顏色系統最新數據顯示（7月12日至25日）顯示，中國（包括港、澳、台）旅客都在是黃區。

對丹麥來說，來自其他地方旅客所面對的要求：

橙區：入境後必須接受檢測、入境後必須自我隔離、非丹麥國民必須有重要理由*的需要而入境丹麥、非丹麥國民必須接受入境前檢測（獲得EUDCC）



紅區：入境後必須接受檢測、入境後必須自我隔離、非丹麥國民必須因特殊的有重要理由*而需要入境丹麥、非丹麥國民必須接受入境前檢測（獲得EUDCC）



*重要理由包括工作、經商及就學等等。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2月9日意大利一名女子在米蘭著名修道院Santa Maria delle Grazie的食堂觀看達文西的壁畫《最後的晚餐》。（AP）

意大利

意大利7月29日頒佈的法令中，衞生部公布適用於7月31日至8月30日的旅遊規例。

包括來自歐盟及神根區所有國家的人，只要持有「健康通行證」（Health Pass）便可免隔離。

政府接受部分地方如以色列、加拿大、日本、美國，香港、台灣及新加坡等，可持有政府發出的電子或紙本證書入境。惟意大利要求來自香港及台灣等地旅客，抵埗後須自我隔離5天。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：2021年4月28日，一名男子坐在塞浦路斯東部地中海島的東南度假勝地阿依納帕，在日落時分，坐在海邊欣賞海景。（AP）

比利時及塞浦路斯等

比利時7月18日稱，來自包括香港、澳門及台灣的旅客，入境後不用隔離。

政府稱已完成接種、出示病毒陰性檢測結果，或證明自己曾染疫並有免疫力的人，都可在入境時出示證明，這樣便可免於入境後自我隔離。

比利時承認的疫苗，包括英國阿斯利康疫苗、美國輝瑞疫苗、美國強生Janssen疫苗，以及印度CoviShield疫苗（也是阿斯利康疫苗）。

輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞（Pfizer）以及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發，亦即是香港疫苗接種計劃中使用的復必泰疫苗。

其他有條件容許港入境的國家，包括塞浦路斯、芬蘭及瑞典等。葡萄牙則稱歡迎香港及澳門旅客入境，但有待與港、澳確認以互惠為前提進行有關安排。

5月26日，塞浦路斯尼科西亞（Nicosia），紅色月亮掛在天邊。（AP）

以位於西亞的塞浦路斯（Cyprus）為例，它將中國（包括港、澳、台）置於該國橙色組別。港人抵塞時，出示72小時內的病毒檢測結果，即可免隔離。

港人抵塞後，亦可選擇要求進行檢測，惟須自費。旅客亦須接受隔離，直至檢測結果出爐。

旅客曾染疫並在起行前不足180天內痊癒亦可免隔離，惟須提供歐盟新冠數碼康復證明，其他證明概不接受。