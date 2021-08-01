土耳其山火增致最少6死　當局出動船隻疏散度假區遊客

土耳其7月28日發生山火，至31日仍未救熄。這場大火導致最少6人喪生，並迫近愛琴海度假城鎮博德魯姆（Bodrum），當局派出船隻接走被困遊客。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，超過一百名俄羅斯遊客被困博德魯姆，當局安排他們離開酒店，到海邊等待救援船隻。有網上片段顯示，一名協助撤離的男子對火勢速度之快感到震驚，指大火在5分鐘內迅速迫近，實在難以置信。

山火至今造成最少6人死亡，包括2名林務人員。土耳其農林部長貝基爾（Bekir Pakdemirli）表示，101個火場之中，其中91個已經受到控制，而受到大火影響的5個省份，多個地區已經宣布成為災區。

土耳其山火持續，在7月31日，一名地中海城鎮馬納夫加特（Manavgat）的居民嘗試以滅火拍阻止火勢迫近。（AP）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）到災場視察，承諾政府協助重建，並負擔災民的租金等，同時指俄羅斯、烏克蘭、阿塞拜疆及伊朗已派出飛機參與滅火工作。至於這場大火的起因，埃爾多安指其中一宗由兒童引起，而其他個案則仍在調查。

另外南歐地區受到熱浪侵襲，意大利及希臘等地中海國家發生山火，其中在意大利西西里島，地方政府已經要求羅馬方面介入協助，而希臘有鄉民拒絕離開家園，並嘗試滅火。不過當地氣溫在8月2日可能升至攝氏42度，或增加撲救難度。