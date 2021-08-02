美國「驅逐租客禁令」到期不續　數百萬人恐流落街頭

美國7月31日凌晨，美國一項因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）協助因經濟問題拖欠租戶者的措施到期，數以百萬計的美國租戶面臨流落街頭的命運。它規定業主不准將租客趕出他們租賃的物業。



來到7月30日美國眾議院在沒有檢視相關提案下休會。曾有議員建議禁令延長至10月18日，但一名共和黨議員出手阻止，民主黨領袖則稱，他沒有足夠的支持去讓這個提案付諸正式的表決。參議院31日少有在周六召開會議，卻沒有觸及此事。

美國白宮已說明，不會單方面延長對租戶的保護，稱在最高法院6月一裁決項下，沒合法權力這麼做。有民主黨議員批評，拜登政府在此事上缺乏主動。

聯邦政府曾為業主和租戶們提供約470億美元的資助。惟據財政部數據，截止2021年6月下旬，僅支出12%。房屋租賃是基層事務，由各州和縣市進行實際操作，聯邦政府很難插手。

圖為2020年10月，美國波士頓的示威者舉起標語橫額，呼籲支持那些瀕臨被迫走、或將無家可歸的租客及業主。（AP）

暫停驅逐租戶的操作，大致在2020年3月下旬開始實行。美國2020年爆發疫情後經濟惡化。美國疾病控制和預防中心（CDC）因擔心無家人口增加會令病毒傳播加快，2020年9月下達禁令驅逐租戶的命令。

這禁令多次延長，最近一次延至7月31日為止。

美國650萬戶中，逾1,500萬人是租戶，他們合計須付房東逾200億美元的租金。