新冠肺炎｜美國共和黨報告：新冠病毒從武漢病毒研究所泄漏

美國眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾（Mike McCaul）8月2日公布一份由委員會共和黨工作人員撰寫的報告。報告稱，相信多數證據證明，新冠病毒（SARS-CoV-2）從中國武漢病毒研究所（WIV）泄漏，此事發生於2019年9月12日之前。



中國新冠肺炎疫情：圖為2月8日，中國湖北省武漢市民眾在市場購物。（Reuters）

報告指，共和黨引用「充分证据」，稱WIV科學家在美國專家和中美政府資金的幫助下改造冠狀病毒，令它們可感染人類。這種處理方法可能是隱秘的。

報告提及，是時候徹底排除濕貨市場為疫情源頭的可能性，亦促請兩黨對疫情的起源展開調查。

↓《環球時報》總編輯胡錫進8月2日引用報道在Twitter發文，稱美國共和黨從何時起變成科學政黨？他稱它可能是個「邪教黨」，因它聲稱知道地球另一邊發生過什麼事。