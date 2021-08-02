新冠肺炎｜輝瑞：第三劑疫苗將大幅加強對變種病毒抵抗能力

輝瑞披露的數據顯示，18至55歲的人在接種第三劑疫苗後，針對Delta毒株的抗體水平增長了5倍，而65至85歲的人群接種後的抗體水平相較第二劑則是增長了11倍。



據華爾街見聞報道，新冠疫苗鮮少有接種三劑的情況，但根據輝瑞的統計數據，接種三劑對於新冠變異毒株的保護能力將會明顯加強。

該公司當地時間7月28日披露的數據顯示，相比兩劑接種程序，接種第三劑輝瑞/BioNTech的新冠疫苗將大幅加強對新冠病毒Delta毒株的保護能力。

根據CNN的報道，輝瑞披露的數據顯示，18至55歲的人在接種第三劑疫苗後，針對Delta毒株的抗體水平增長了5倍，而65至85歲的人群接種後的抗體水平相較第二劑則是增長了11倍。

而在當地時間周三上午的財報電話會議上，負責領導輝瑞全球範圍內研究、開發和醫療的Mikael Dolsten博士在一份準備好的發言中也談到了第三劑疫苗的問題。他當時表示：

在接種疫苗6個月之後，疫苗的保護效力可能開始減弱，此時施打第三劑估計可將受試者體內的中和抗體滴度提高到施打第三劑之前的100倍。隨着Delta毒株的繼續傳播，這些初步數據非常令人鼓舞。

不過CNN在報道時也指出，上述數據是來自於23個人的測試，並且相關數據尚未經過同行評審或者期刊發表。此外，目前也不清楚上述升高的抗體水平是否真的與更好的保護有關，而額外保護是否需要也暫時無法確定。

此外，輝瑞和合作夥伴BioNtech7月28日發布了新冠疫苗的最新安全性和有效性數據。根據統計，在涉及全球44,000名志願者的實驗當中，疫苗在6個月內的總體有效率約為91%，而對重症患者的有效率則為97%。不過，上述數據同樣未經過同行評審或者期刊發表。

值得關注的是，這其實不是輝瑞第一次提出新冠疫苗應當接種三劑的觀點了。早在2021年4月，輝瑞公司的首席執行官Albert Bourla在CVS Health的一次活動中接受訪問時便表示，在接種完兩劑新冠疫苗的12個月之內，人們很可能需要再接受一次加強劑量注射。

Bourla當時表示，控制對新冠病毒的易感人群是極其重要的，疫苗將成為對抗高傳染性變種的重要工具。

而在這之前的2月份，輝瑞和BioNTech已經表示，他們正在測試第三針新冠疫苗，以更好了解對於變種病毒可能產生的免疫反應。