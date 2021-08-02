中美外長將會「同場」王毅與布林肯出席東盟系列會議

東盟（ASEAN）系列會議將舉行，中國外長王毅以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都將參加相關會議。



中國外交部網站8月2日發布消息稱，應東盟輪值主席國文萊邀請，中國外長王毅將於8月3日至6日出席以視像形式舉行的中國-東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會（EAS）外長會和東盟地區論壇（ARF）外長會。

與此同時，美國國務院7月31日發布聲明稱，美國國務卿布林肯將從8月2日到6日參加5個與東盟有關的部長視像會議。

這些會議分別是美國—東盟部長會議、東亞峰會部長會議、東盟地區論壇部長會議、湄公河-美國夥伴關係部長會議和湄公河之友部長會議。

聲明還稱，在這些會議中，布林肯將就緊迫的地區和國際議題同印太地區各地的領導人進行接觸。國務卿將重申美國對東盟中心地位的承諾，並與東盟和國際合作夥伴合作，共同打擊新冠疫情，支持經濟復甦。

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，改善了美國與歐盟的關係，使得中歐投資協定被凍結。如今，美國又加大了拉攏東南亞的力度，不知是否會影響中國與東盟等國家簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）7月底訪問了新加坡、越南以及菲律賓。

與此同時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月也將訪問新加坡和越南。據悉，這是美國在任副總統首次訪問越南，意義重大。