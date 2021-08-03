伊朗：策劃油輪襲擊屬毫無根據　若英美採取行動將立刻反擊

以色列油輪默瑟街號（Mercer Street）7月29日遭武裝無人機襲擊，美國、英國以及以色列相信伊朗是此次事件的策劃者。伊朗方面回應稱，若三國要採取行動，伊方也會迅速作出反應。



據英國路透社8月2日報道，伊朗外交部8月2日表示，若美國、英國和以色列將阿曼海岸附近的油輪遇襲事件歸咎到伊朗身上並採取行動，伊朗將迅速應對對其安全的任何威脅。

伊朗國家電視台援引外交部發言人哈提卜扎德 （Saeed Khatibzadeh） 稱，伊朗會毫不猶豫地保護其安全和國家利益，並將對任何可能的冒險行為作出迅速而有力的反應。

伊朗外交部發言人哈提卜扎德8月1日在記者會上表示，美英將以色列油輪遇襲事件歸咎到伊朗完全是無稽之談。（伊朗外交部）

8月1日，美國和英國聯合表示，伊朗7月29日在阿曼附近海域對一艘以色列管理的油輪施襲，造成1名英國人和1名羅馬尼亞人死亡，美英兩國都承諾將與合作伙伴一起做出回應。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對記者表示，這顯然是對商業航運的一次不可接受和無恥的襲擊事件，並強調伊朗應該正視他們所作所為的後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中稱，根據現有訊息，美方堅信伊朗發動了這次襲擊，使用單向爆炸無人機殺死了兩名無辜的人。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）說，這次襲擊加劇了伊朗的局勢升級，並指責德黑蘭意圖傷害和殺害平民。

隨後，伊朗外交部發言人哈提卜扎德在例行新聞發布會上對此事件予以否認，稱以色列的這種指責是為了轉移人們對事實的注意力，是毫無根據的。