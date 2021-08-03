印度海軍加強南海部署　將與美日澳舉行海上聯合軍演

印度國防部8月2日發表聲明稱，為貫徹印度的「東向」政策（Act East）和加強與友國的軍事合作，印度海軍東部艦隊計劃派遣一支特遣隊從8月初開始在東南亞、南海和西太平洋地區進行為期兩個多月的海外部署。



根據聲明，印度軍艦的部署旨在維護海洋秩序，以推進總理莫迪（Narendra Modi）提出的「地區安全與增長——SAGAR」倡議，並加強印度與印太國家之間的既有聯繫。

特遣隊將由拉傑普特級導彈驅逐艦（Guided Missile Destroyer Ranvijay）、什瓦里克級導彈護衛艦（Guided Missile Frigate Shivalik）、格莫爾達級反潛護衛艦（Anti-Submarine Corvette Kadmatt）和科拉級導彈護衛艦（Guided Missile Corvette Kora）組成。後三艘由印度國防造船廠製造，裝備有多種武器和傳感器。

部署期間，特遣隊將與越南、菲律賓、新加坡、印尼和澳洲海軍舉行雙邊演習，還將與美日澳三國海軍在西太舉行「馬拉巴爾2021」（MALABAR-21）演習。