新冠肺炎｜各國研究使用加強劑　第三針能有效對抗變種病毒嗎？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種病毒肆虐，多國正在考慮多打一針的疫苗「加強劑」。疫苗加強劑其實是什麼，對今日以變種病毒為主流的新冠疫情有沒有作用？



輝瑞（Pfizer）與BioNTech正尋求美國監管機構，就疫苗加強劑授權。輝瑞表示，請求是基於以色列的實驗及自身的研究，表明疫苗在接種的6個月後效力會降低。

所謂加強劑，是再注射一針的疫苗，加強身體對細菌或病毒的「記憶」，增強抵抗力，讓免疫更長久。香港很多兒童接種計劃，如白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺等的疫苗注射，部分都超過兩次，例如在小學注射的疫苗，不少是加強劑。

圖為3月19日，一張貼有輝瑞BioNTech，與阿斯利康標誌的新冠疫苗。（Reuters）

要看加強劑是什麼

加強劑可以是一模一樣的疫苗，也可以是類近，針對變種的病毒。因此就新冠肺炎變種病毒，多打一劑針對變種病毒的疫苗是有用的。

不過若施打的疫苗與早前施打的一模一樣，那身體增加的抗體仍有可能無法有效抵抗變種病毒。但因原版疫苗在接種一段時間後抗體會減少，接種一模一樣的疫苗仍多少能起防禦作用。

目前使用mRNA技術製造的疫苗，如輝瑞/BioNTech（復必泰）疫苗，生產針對新變種的疫苗，會較傳統依賴雞蛋生產疫苗為快。

圖為4月15日，美國加州一間疫苗中心。貼着指示要施打莫德納還是輝瑞疫苗的人前往指定方向。（Reuters）

應否現在考慮第三針

世界衛生組織呼籲富裕國家應把更多疫苗出口至發展中國家，而不是留給自國國民施打加強劑。這不僅只是道德問題，而是因病毒在這段期間持續在疫苗不足的發展中國家活躍，將有可能產生變種病毒。例如這次的Delta變種，是首次在印度發現。

不過，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）最近的報告顯示，感染Delta變種病毒的人，體內病毒量不論已接種疫苗或否一樣高，這或暗示了在有疫苗特別針對Delta面世前，即使在疫苗接種率較高的國家，若不採取如限聚及強制戴口罩等的防疫措施，一樣能讓更強的變種病毒出現。