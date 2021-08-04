白羅斯女跑手稱自己未有背叛國家　料前往波蘭待安全後才回國

拒絕回國的白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）奧運短跑選手齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）已抵達東京成田機場，預料將會前往波蘭。惟目擊者稱，她乘搭的飛機目的地是前赴奧地利維也納，而非原定的波蘭首都華沙。此前她接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱自己仍然愛國未有背叛國家。



齊馬諾斯卡雅表示，事件是由他的教練而起。齊馬諾斯卡雅在東奧期間，在社交網站上投訴他的教練未在取得她同意下，安排她參加不擅長的接力項目後，被取消比賽強行要求回國。她在抵達羽田機場後未有搭乘飛機，並向同場的職員求助。

圖為8月2日，白羅斯女跑手齊馬諾斯卡雅抵達東京的波蘭大使館。（Reuters）

對於白羅斯當局以她情緒狀態不宜作賽為由，將她排除在國家隊之外，齊馬諾斯卡雅表示自己無任何心理健康問題，又表示憂慮自己回國後會遭受懲罰。

報道指她的丈夫亦因擔憂會遭白羅斯政府利用自己作為施壓籌碼，已經離國前往烏克蘭暫避。

齊馬諾斯卡雅表示希望繼續體育項目，並表示自己不希望涉及政治，自己仍然愛國，未有背叛國家。齊馬諾斯卡雅稱可能會在5年或10年後，在安全的時候回國。

國際奧委會表示，將會對白羅斯涉嫌強迫選手回國的投訴展開調查。