日本自民黨幹事長二階俊博能否連任成焦點　屬黨內親華派

在中日兩國因南海、台灣等問題發生爭執之際，日本自民黨幹事長二階俊博8月3日迎來就任滿5年。日媒8月4日報道，圍繞秋季的自民黨高層人事，二階俊博能否連任將是焦點，自民黨黨內交鋒也趨於激烈。



2019年2月10日，在日本東京舉行的自民黨年度大會上，時任日本首相兼自民黨總裁安倍晉三（中）與自民黨幹事長二階俊博（右）參加。（Getty）

共同社8月4日報道，二階俊博憑藉老練的政治手腕獲得日本前首相安倍晉三和現任首相菅義偉的信任，正在刷新歷代幹事長最長在任時間紀錄，8月3日已達到1,827天。

報道稱，二階俊博負責政黨運營工作，2017年主導延長自民黨總裁任期的黨章修改，為安倍晉三長期執政提供了支持，2020年總裁選舉中，率先於其他派系表態支持菅義偉，促使菅義偉獲得壓倒式勝利。二階俊博在公明黨中也頗有人脈，對於沒有所屬派系的菅義偉而言是強有力後盾。

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在眾院選舉候選人甄選等工作中，二階俊博派明顯獲得優待，自民黨黨內也出現了不滿情緒，認為其「做得太過分」。報道引述消息人士指，安倍晉三、日本副首相兼財務相麻生太郎等通過議員聯盟加強合作，「準備謀求下一屆幹事長職位」。

二階俊博以親華派知名，與中國政要也擁有溝通渠道。2020年7月8日，在中國通過「港版國安法」後，日本自民黨外交小組和外交調查會提出要求取消中國國家主席習近平作為國賓訪日一事，遭到二階俊博阻止。