海地第一夫人談總統遇刺案：直至身亡前　他都期盼警衛現身

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日遇刺一事震驚全球，第一夫人馬丁（Martine Moise）作為兇案的現場目擊證人，負傷的她8月1日在美國接受採訪時表示，她認為此事必有內鬼，又指丈夫直至身亡都還在期盼警衛現身。



據美國有線新聞網絡（CNN）8月3日報道，8月1日當天，正在美國佛羅里達州就醫的馬丁一身黑衣出鏡，胳膊纏着繃帶。面對媒體，她回顧案發當晚的驚悚場景：凌晨1時左右，已經就寢的夫婦二人聽到室外傳出槍聲，意識到有危險，試圖躲到牀下自保。她表示，當時雖然感到恐慌，但並不認為兇徒能突破防衛，進入二人的卧室，因為總統府配備有30至50名警衛。

馬丁在莫伊茲的追悼會上泣不成聲。（Reuters）

萬萬沒想到的是，一夥兇徒輕鬆進入室內，整個保安體系形同虛設。兇徒入室後不由分說對二人開槍射擊，總統莫伊茲身中12彈，彈孔遍佈他的面部、腿部和胳膊，馬丁的肘部和前臂幾乎被子彈「打碎」，多處出血、傷勢嚴重。

據馬丁回憶，莫伊茲中槍後一息尚存。然而，兇徒中有人當場打了一通電話，描述出總統的體貌特徵——高瘦、黑人，似乎是在與人確認目標身份。掛斷電話後，槍手又對躺在地板上的莫伊茲進行「補槍」，將其殺死。

「他們以為我死了」

除了殺人之外，這夥兇犯似乎還有其他指令：馬丁聽到一夥人翻箱倒櫃，用西班牙語交談道：「不是這個，也不是那個……找到了，就是它」——顯然是按照指示取得了什麼重要物件。就在馬丁認為自己也將被處決時，這夥兇犯離開了現場，「他們以為我死了」，馬丁說，她只看清行兇者的靴子。

據報道，莫伊茲夫婦宅邸的日常安保措施本來十分完善，然而在案發當晚，當班警衛在未得到指令的情況下竟然擅自離崗。更離譜的是，即便是在夫婦二人遇襲後，總統的貼身警衛都遲遲未能出現，案發後第一個抵達現場、並實施急救的是總統府一名女傭。對於這次襲擊事件，馬丁毫不避諱地說：「有人下令，有人付錢。」

身亡前仍期盼警衛現身

根據海地當局之前的調查，20多名匪徒在案發當晚徑直從正門闖入總統府宅邸卻沒有遭遇到任何有效的阻攔，且當晚除了總統夫婦外竟無一名保鏢受傷——種種跡象表明，這場刺殺事件必然存在「裏應外合」的情節。

馬丁在採訪中也再次證實了這種推測，她說：「現場本應該是50（名警衛）對28（名兇徒）的局面，我們的保安人數應該遠多於他們。我想，總統直至身亡都還在期盼他的警衛能夠現身。」