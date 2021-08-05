外媒：印度在毛里求斯建軍事基地　以制衡中國

半島電視台報道稱，印度正在毛里求斯修建軍事基地。有專家分析稱，該軍事基地或許將被用來制衡中國。



半島電視台8月3日分析稱，根據半島電視台調查組獲得的衛星圖像、財務數據和實地證據表明，印度正在毛里求斯偏遠的阿加萊加島（Agalega Islands）上建造海軍設施。

Earlier this year, @AJIUnit receives a tip about suspicious activity in Mauritius on the remote island of Agaléga.



Using open-source intelligence, #OSINT, we gather evidence that India is quietly building a military base there.



Thread:🧵👇#IslandOfSecrets pic.twitter.com/xKy8zKV9Uu — Al Jazeera Investigations (@AJIunit) August 4, 2021

報道稱，衛星圖片顯示，距離毛里求斯主島約1,100公里、擁有約300人的阿加萊加正在建造兩個大型碼頭和一條超過3公里長的跑道。還在建設中的這條跑道將與世界上最大的飛機在大型國際機場使用的跑道一樣長。

分析半島電視台數據的軍事專家表示，印度海軍幾乎肯定會使用正在建設的簡易機場執行海上巡邏任務。

澳洲國立大學國家安全學院研究員巴什菲爾德（Samuel Bashfield）在接受半島電視台採訪時表示，印度洋西南部對於印度很重要，它可以支持印度派遣飛機輻射其船隻，也可以用作作戰發射台。他還強調，該島是個完美的軍事點。