拜登政府上台後首次批准對台軍售

美媒8月4日報道，拜登（Joe Biden）政府已經批准了對台灣的首次軍售，可能價值7.5億美元。



根據美國國務院8月4日向國會發出的通知，軍售協議要求向台灣出售40輛新型M109自行榴彈炮，以及近1,700套將炮彈轉換成更精確的GPS制導彈藥的裝備。

美國國務院發言人說：「如果達成協議，這一擬議的出售將有助於台灣榴彈炮艦隊的現代化，加強其自衛能力，以應對當前和未來的威脅。」

美國國會消息人士告訴美國有線新聞網絡（CNN），參議院外交關係委員會主席梅內德斯（Robert Menendez）已經批准了這筆交易，這是非正式審查程序的一部分。

這位消息人士說，梅內德斯認為，這是「拜登政府在印太戰略上的另一項認真意圖，以及與我們的盟友台灣站在一起的承諾」。

彭博社報道，儘管拜登政府新提議的對台灣軍售規模不是特別大，但肯定會受到中國的譴責。CNN則指，此舉可能會進一步加劇華盛頓與北京的緊張關係。