新冠肺炎｜美國擬允已接種過疫苗外國遊客入境

美國拜登政府希望在安全、可持續的情況下，重新迎接外國訪客，目前正在制定分階段開放的計劃，不過仍未有明確時間表。



Delta變異毒株在美國快速傳播，導致新冠病例激增。有美國官員預期，未來幾周未接種疫苗人群的感染將繼續上升。

與此同時，美國民眾疫苗普及率漸漸有所提高，截至本周，至少70%的美國成年人已注射一劑新冠疫苗。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，白宮會繼續推進疫苗接種。

8月4日有白宮官員透露，美國正在考慮要求所有外國訪客入境前須完成新冠疫苗接種。

美國為了帶動當地航空業和旅遊業的復甦，拜登政府希望在安全、可持續的情況下，重新迎接外國訪客。

拜登政府目前正在制定分階段開放的計劃，不過仍未有明確時間表。

主要是拜登政府目前仍面對很多棘手的問題，包括承認什麼形式的接種證明，以及是否接受入境者注射未獲美國批准使用的新冠疫苗等。

由於新冠肺炎病例數量的不斷增加和高傳染性Delta變異毒株的快速傳播，美國不準備立即取消旅行限制，有官員透露，美國限制入境的措施預計至少還會維持幾星期甚至好幾個月。

拜登政府的最終目標是讓所有國家的遊客入境美國，前提條件是除了少數例外，外國訪客入境美國之前必須完整接種過新冠疫苗。

目前，美國禁止大多數在過去14天有英國、歐洲26個神根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西旅行史的非美國公民入境。

與此同時，包括加拿大和英國在內的一些國家則是正在放寬或解除對已經接種過疫苗的美國人的旅行限制。