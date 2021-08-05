擊敗貝索斯　LVHM掌門人重登世界首富寶座

根據近日公布的最新福布斯富豪排行榜，法國奢侈品集團路易威登（LVMH）集團首席執行官Bernard Arnault以微弱的優勢超越亞馬遜創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），並重回世界首富榜首。

截至8月2日，Bernard Arnault的個人財富為1,958億美元，而貝索斯的個人財富為1,926億美元，他們的財富值僅相差32億美元。

更為值得關注的是，這二位富豪的身價如此之高，其背後的原因主要來自他們旗下產業所做出的支持。

LVMH集團和亞馬遜在疫情期間業績大幅增長，第二季均公布不錯的業績，但這二家公司的增長前景卻有所不同。可以從這二家公司2021年Q2財報看出一些不同。

LVHM集團復甦勢頭強勁

根據LVMH集團最新發布的上半年財報，在2021年上半年公司實現收入287億歐元，較去年同期增長了56%。其中，第二季度內生性營收（Organic revenue）增長14%，超越第一季度的8%，反映出LVMH集團業務正在加速增長。

該集團主要業務包括葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶、精品零售五個領域，共有75個知名品牌，包括LV、FENDI、CHRISTIAN DIOR、Givenchy等。

當然LVMH之所以能夠快速恢復元氣，這也離不開中國地區的消費強勁反彈，其旗下的產品在中國大賣，例如香檳的銷量較2020年同期增長了57%。

亞馬遜增速放緩

根據亞馬遜2021年Q2的財報，該公司二季度淨銷售額錄得1,130.8億美元，連續第三個季度超過1千億美元，按年上漲27%，但仍不及華爾街分析師預期的1,152億美元。

亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky表示，2020年同期亞馬遜的增長率一度躍升至35%至45%之間，造成基數過大。Olsavsky補充稱，「這就是這個季度按年增幅放緩的原因，預計未來幾個季度也將繼續放緩。」

亞馬遜2021年二季度不及預期，導致亞馬遜近日股價下跌。這也是貝索斯失去世界首富之位的主要原因。