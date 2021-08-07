新冠肺炎｜白宮：美國所有年齡層一半人口完成接種疫苗

美國白宮官員8月6日表示，美國所有年紀的人已經有一半人口完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



圖為2021年4月1日，匈牙利有人接種中國國藥的新冠疫苗。（AP）

白宮新冠肺炎數據主任沙珀（Cyrus Shahpar）推文表示：「目前有50%美國人（所有年齡層）完成接種疫苗。繼續加油！」他指，前一日總共接種逾82.1萬劑疫苗，其中有56.5萬人首次接種。新接種疫苗的七日平均數較上週增加11%，過去兩週增加44%。

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going! 🇺🇸 — Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) August 6, 2021

逾1億6500萬美國人已經完成接種兩劑式莫德納（Moderna）或輝瑞（Pfizer）疫苗，或者是單劑式的強生（Johnson & Johnson）疫苗。美國5月底時，有半數成年人已經完成疫苗注射。