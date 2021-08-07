中美貿易｜美商籲取消對華關稅　華府置若罔聞：國家經濟很強大

針對美國30多個商業團體致信拜登（Joe Biden）政府，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅，美國貿易代表辦公室回應。



8月6日，在回應這封信時，美國貿易代表辦公室沒有就關稅的現狀置評，而是指出，美國經濟在最近幾個月迅速增長，並補充稱，美國政府仍在評估其對華政策。

美國貿易代表辦公室發言人霍奇（Adam Hodge）在聲明中稱，2021年上半年，美國經濟以近40年來最快的速度增長，拜登政府在頭6個月創造的就業崗位比歷史上任何一屆政府都多。

聲明稱，拜登政府正在對美國與中國的經濟關係進行強有力的戰略評估，以制定有效的政策，為美國工人、農民和企業帶來成果，使他們在與中國和世界其他國家的競爭中處於更有利的地位。

2021年8月5日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

分析稱，最新跡象表明美國近年來在對華政策上的情緒已發生多麼大的轉變。

華盛頓兩大高度分化的政黨發現，他們在將中國視為對美國構成主要的經濟和地緣政治威脅方面達成共識。

《華爾街日報》8月5日報道，代表美國零售商、晶片製造商與農民等群體的美國最具影響力的近36個商業團體呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅，稱進口關稅拖累了美國經濟。

在8月5日致美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和財政部長耶倫（Janet Yellen）的信中，這些商業團體認為，北京已經達到中美貿易協議中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，以及減少美國對中國出口農產品的一些監管壁壘。

信中稱，「以工人為中心的貿易議程應該考慮到中美相互關稅對美國人造成的成本，並取消損害美國利益的關稅。」