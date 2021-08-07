Google正在規劃興建另一矽谷園區　重點推進硬件開發

據CNBC報道，Google正在規劃另一個矽谷園區，主要負責硬件開發。自2018年開始，Google已經在加州聖何塞北部的土地上花費了超過3.89億美元，公司此後提交了詳細的初步提案。



根據規劃，園區主要以研發為主，將建設一個硬件運營中心和一個可供公眾訪問的獨立新技術園區。

該園區稱之為Midpoint，這個未來科技園區將包括五座辦公樓，這些辦公樓通過一條道路上的人行天橋相連。根據幾份規劃文件，它將毗鄰三座工業建築，這些建築將為其硬件部門提供一些業務，包括Nest產品。

Google已經提交了一個「研發」中心的計劃，其中包括對三座工業建築的數百次更新。根據CNBC查看的計劃和許可，包括會議室、休息區、微型廚房、設備平台、傳送帶和運輸倉庫。

這些計劃提到了Google硬件和Nest，它們指的是該公司的聯網家庭業務。據公司發言人稱，這些建築還將存放一般用品和存放當地校園傢俱等物品。

新園區出現之際，Google似乎在Rick Osterloh 的領導下進行了更多的內部硬件工作，他負責監督設備和服務，包括Nest、Google Home智能揚聲器、其旗艦Pixel智能手機和 PixelBook筆記本電腦。

與搜索 、YouTube 和Google雲等核心網路服務相比，硬件部門為該公司帶來的收入微乎其微，但高管們最近表示，今年將試圖搶佔更多市場份額。

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